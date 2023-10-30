В Николаеве у мужчины в гараже нашли пулемет, патроны, автомат Калашникова и многое другое.

По словам мужчины, все оружие и боеприпасы он привез из мест, где проходили боевые действия.

Источник фото: npu.gov.ua

В Николаеве полиция разоблачила мужчину в хранении оружия и боеприпасов. Как рассказали в пресс-службе, получив оперативную информацию о том, что местный житель хранит огнестрельное оружие и боевые припасы, следователи полиции совместно с оперативниками Николаевского райуправления и областного Управления СБУ под процессуальным руководством прокуратуры провели санкционированные обыски в доме мужчины и принадлежащих ему гаражных помещениях.

«Во время следственных действий в одном из гаражей мужчины правоохранители обнаружили и изъяли гранатомет РПГ-18, автомат Калашникова, танковый пулемет Калашникова, 11 корпусов гранат типа РГО, семь – типа Ф-1, два – типа РГН, 12 подрывателей к ручным гранатам типа УДЗ, семь - типа УЗРГМ-2, один - типа УЗРГМ, 15 40-миллиметровых гранатометных выстрелов типа ВОГ-25, три пиротехнических изделия типа РДГ, заряд до минометного выстрела, 30-миллиметровый реактивный патрон, 4700 патронов к автоматическому оружию и другое имущество военного назначения, - сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Махно.

По словам мужчины, все оружие и боеприпасы он привез из мест, где проходили боевые действия.

Все изъятое правоохранители направили на экспертное исследование.

Мужчину следователи задержали, ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), что карается лишением свободы на срок до семи лет.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Продолжается досудебное расследование.

Источник фото: npu.gov.ua

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