Киянина викрили на налагодженні наркобізнесу: купував наркотики через інтернет та робив схованки для збуту

У Києві чоловік планував збути майже 100 грамів солей PVP та понад 15 грамів канабісу.

Джерело фото: Поліція Києва

У Києві судитимуть наркоділка, який планував збувати наркотичні речовини. Правоохоронці вилучили близько 100 грамів солей PVP та понад 15 грамів канабісу, які зловмисник приховував в різних місцях на Лівому березі Києва, – повідомляє столична поліція.

За даними правоохоронців, орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного» ринку оцінюється приблизно в 50 000 гривень. Киянину загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зловмисник зізнався, що придбав наркотики через інтернет з наміром подальшого збуту. Під час розслідування було вилучено мобільний телефон зловмисника, на якому знайдено велику кількість фотографій, які свідчать про те, що чоловік виготовив понад 80 схованок зі збереженням наркотичних речовин на території Дніпровського та Дарницького районів міста.

Фігуранту вже повідомлено про підозру за незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин з метою збуту. Йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Розслідування триває, і справа буде передана до суду для вирішення по суті. Під час розслідування фігурант перебував під домашнім арештом.

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