Киевлянина разоблачили на налаживании наркобизнеса: покупал наркотики через интернет и делал тайники для сбыта

В Киеве мужчина планировал сбыть почти 100 граммов солей PVP и более 15 граммов каннабиса.

Источник фото: Полиция Киева

В Киеве будут судить наркодельца, который планировал сбывать наркотические вещества. Правоохранители изъяли около 100 граммов солей PVP и более 15 граммов каннабиса, которые злоумышленник скрывал в разных местах на Левом берегу Киева, – сообщает столичная полиция.

По данным правоохранителей, ориентировочная стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка оценивается примерно в 50 000 гривен. Киевлянину грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Злоумышленник признался, что приобрел наркотики через интернет с намерением дальнейшего сбыта. В ходе расследования был изъят мобильный телефон злоумышленника, на котором найдено большое количество фотографий, свидетельствующих о том, что мужчина изготовил более 80 тайников с сохранением наркотических веществ на территории Днепровского и Дарницкого районов города.

Фигуранту уже сообщено о подозрении за незаконное приобретение и хранение наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта. Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Расследование продолжается, и дело будет передано в суд для решения по существу. Во время расследования фигурант находился под домашним арестом.

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