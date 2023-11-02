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Польські перевізники страйкують: ДПСУ попередила про можливе ускладнення руху для вантажівок

17:51, 2 листопада 2023
Ускладнення руху для вантажівок можливе на в’їзд і виїзд на кордоні з Польщею.
Польські перевізники страйкують: ДПСУ попередила про можливе ускладнення руху для вантажівок
Джерело фото: poglyad.tv
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Державна прикордонна служба України висловила попередження щодо можливого ускладнення руху для вантажівок на кордоні з Польщею у зв'язку з протестами польських перевізників.

За наявною інформацією, польські перевізники планують провести тривалу акцію, яка може стартувати з 3 листопада. У рамках цієї акції польські перевізники намірені блокувати рух вантажного транспорту, який подорожує у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краківець-Корчова" та "Рава-Руська-Хребене".

Ускладнення руху можливе як на в'їзді до Польщі, так і на виїзді. Страйк польських перевізників може призвести до негативних наслідків для логістики та транспортування товарів через кордон між Україною та Польщею.

Нагадаємо, надмірна конкуренція перевезень між Україною та Євросоюзом стала причиною забастовок польських перевізників.

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