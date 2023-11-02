Польские перевозчики бастуют: ГПСУ предупредила о возможном осложнении движения для грузовиков

Осложнение движения для грузовиков возможно на въезд и выезд на границе с Польшей.

Источник фото: poglyad.tv

Государственная пограничная служба Украины выразила предупреждение о возможном осложнении движения для грузовиков на границе с Польшей в связи с протестами польских перевозчиков.

По имеющейся информации, польские перевозчики планируют провести длительную акцию, которая может стартовать с 3 ноября. В рамках этой акции польские перевозчики намерены блокировать движение грузового транспорта, который путешествует в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчова" и "Рава-Русская-Хребене".

Осложнение движения возможно как на въезде в Польшу, так и на выезде. Забастовка польских перевозчиков может привести к негативным последствиям для логистики и транспортировки товаров через границу между Украиной и Польшей.

Напомним, чрезмерная конкуренция перевозок между Украиной и Евросоюзом стала причиной забастовок польских перевозчиков.

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