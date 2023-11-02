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В Запорожье отстранили заведующих отделениями больницы, где пациентов заставляли покупать лекарства

12:26, 2 ноября 2023
Теперь руководство медицинского учреждения должно вернуть пациентам средства, которые потратили на закупку препаратов, которые должно покрывать государство.
В Запорожье отстранили заведующих отделениями больницы, где пациентов заставляли покупать лекарства
Фото: Минздрав
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В больнице Запорожья отстранили руководителей двух отделений, пациенты которых пожаловались на закупку лекарств за свой счет. Об этом сообщил официальный сайт Министерства здравоохранения Украины.

На время служебного расследования от должностей отстранили заведующих отделением ранней реабилитации, а также ортопедо-травматологического отделения Городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи Запорожского городского совета.

Кроме того, руководство медицинского учреждения должно вернуть пациентам средства, которые потратили на закупку препаратов, которые должно покрывать государство.

Также пациентам будут возвращены средства за приобретенные медикаменты без доказанной эффективности.

В Минздраве напоминают, что все расходы, связанные с лечением пациента в стационарных условиях, полностью покрывают пакеты Программы медицинских гарантий. Средства за каждого пролеченного пациента НСЗУ перечисляет всем медучреждениям, с которыми заключены договоры.

«Если в больнице нет лекарства для оказания медицинской помощи, то они не эффективно используют средства, которые платит НСЗУ. И это преступление. Ни один пациент больницы, независимо от причины обращения, не должен покупать лекарство самостоятельно. В таких ситуациях необходимо обращаться на горячую линию НСЗУ или к главному врачу», – заявил первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров.

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