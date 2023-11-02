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У Запоріжжі відсторонили завідувачів відділень лікарні, де пацієнтів змушували купувати ліки

12:26, 2 листопада 2023
Тепер керівництво медичного закладу має повернути пацієнтам кошти, які ті витратили на закупівлю препаратів, що має покривати держава.
У Запоріжжі відсторонили завідувачів відділень лікарні, де пацієнтів змушували купувати ліки
Фото: МОЗ
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У лікарні Запоріжжя відсторонили керівників двох відділень, пацієнти яких поскаржилися на закупівлю ліків власним коштом. Про це повідомив офіційний сайт Міністерства охорони здоров'я України.

На час службового розслідування від посад відсторонили завідувачів відділення ранньої реабілітації, а також ортопедо-травматологічного відділення Міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги Запорізької міської ради.

Крім того, керівництво медичного закладу має повернути пацієнтам кошти, які ті витратили на закупівлю препаратів, що має покривати держава.

Також пацієнтам буде повернено кошти за придбані медикаменти без доведеної ефективності.

У МОЗ нагадують, що всі витрати, повʼязані з лікуванням пацієнта в стаціонарних умовах, повністю покривають пакети Програми медичних гарантій. Кошти за кожного пролікованого пацієнта НСЗУ перераховує усім медзакладам, з якими має укладені договори.

«Якщо у лікарні немає ліків для надання медичної допомоги, то вони не ефективно використовують кошти, які платить НСЗУ. І це злочин. Жоден пацієнт лікарні, незалежно від причини звернення, не має купувати ліки самостійно. У таких ситуаціях необхідно звертатись на гарячу лінію НСЗУ або до головного лікаря», – заявив перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров.

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