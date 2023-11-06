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Кількість держслужбовців з початку року скоротилась на понад 5 тисяч, — Мінфін

16:33, 6 листопада 2023
Найбільше зменшилась кількість працівників: Державної податкової служби, апаратів місцевих та апеляційних судів, Держпродспоживслужби, Держгеокадастру та Держказначейства.
Кількість держслужбовців з початку року скоротилась на понад 5 тисяч, — Мінфін
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Із січня по вересень цього року фактична чисельність працівників органів державної скоротилася на 5,3 тисяч осіб до 170,5 тисяч осіб. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Найбільше зменшилась кількість працівників:

  • Державної податкової служби (-2,1 тис. осіб);
  • апаратів місцевих та апеляційних судів (-765 осіб);
  • Держпродспоживслужби (-731 особи);
  • Держгеокадастру (-546 осіб);
  • Держказначейства (-538 осіб).

Водночас збільшилась чисельність працівників Пенсійного фонду (+1,5 тис. осіб), Мін’юсту (+586 осіб), БЕБ (+346 осіб).

«В умовах воєнного стану актуальним залишається проведення реформи держуправління в частині перегляду функцій тих чи інших державних органів та оптимізації чисельності за результатами функціонального аналізу. Максимально ефективне використання ресурсу держави – це пріоритет, що стосується і системи державного управління», - зазначив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Відомство спільно з іншими органами влади працює над оновленням підходів щодо оплати праці державних службовців, зокрема шляхом запровадження системи грейдів, яка має підвищити ефективність системи оплати праці у державному секторі. 

У Мінфіні додали, що з огляду на це, у 2024 році передбачено нові підходи до реалізації моделі оплати праці державних службовців на основі класифікації посад державної служби для запровадження прозорих та справедливих умов оплати їх праці.

Загалом в органах державної влади станом на кінець ІІІ кварталу 2023 року без урахування сектору безпеки і оборони функціонує Секретаріат КМУ та 17 міністерств, 20 служб, 14 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється Урядом, а також 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється Кабміном, 24 місцеві державні адміністрації та 6 органів судової влади.

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