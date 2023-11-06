Кількість держслужбовців з початку року скоротилась на понад 5 тисяч, — Мінфін

Найбільше зменшилась кількість працівників: Державної податкової служби, апаратів місцевих та апеляційних судів, Держпродспоживслужби, Держгеокадастру та Держказначейства.

Із січня по вересень цього року фактична чисельність працівників органів державної скоротилася на 5,3 тисяч осіб до 170,5 тисяч осіб. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Найбільше зменшилась кількість працівників:

Державної податкової служби (-2,1 тис. осіб);

апаратів місцевих та апеляційних судів (-765 осіб);

Держпродспоживслужби (-731 особи);

Держгеокадастру (-546 осіб);

Держказначейства (-538 осіб).

Водночас збільшилась чисельність працівників Пенсійного фонду (+1,5 тис. осіб), Мін’юсту (+586 осіб), БЕБ (+346 осіб).

«В умовах воєнного стану актуальним залишається проведення реформи держуправління в частині перегляду функцій тих чи інших державних органів та оптимізації чисельності за результатами функціонального аналізу. Максимально ефективне використання ресурсу держави – це пріоритет, що стосується і системи державного управління», - зазначив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Відомство спільно з іншими органами влади працює над оновленням підходів щодо оплати праці державних службовців, зокрема шляхом запровадження системи грейдів, яка має підвищити ефективність системи оплати праці у державному секторі.

У Мінфіні додали, що з огляду на це, у 2024 році передбачено нові підходи до реалізації моделі оплати праці державних службовців на основі класифікації посад державної служби для запровадження прозорих та справедливих умов оплати їх праці.

Загалом в органах державної влади станом на кінець ІІІ кварталу 2023 року без урахування сектору безпеки і оборони функціонує Секретаріат КМУ та 17 міністерств, 20 служб, 14 агентств, 4 інспекції, 4 комісії, 8 інших державних органів, чисельність яких встановлюється Урядом, а також 9 державних органів, чисельність яких не встановлюється Кабміном, 24 місцеві державні адміністрації та 6 органів судової влади.

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