Новий прем'єр Словаччини заявив, що не перешкоджатиме приватному експорту зброї для України

Словацька армія не надаватиме зброю для України, проте приватні оборонні компанії заборони не мають – Роберт Фіцо.

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Новообраний прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який раніше висловлював намір припинити військову допомогу Україні, у понеділок, 6 листопада, висловив свою позицію щодо експорту продукції приватних оборонних компаній. Він заявив, що не має наміру перешкоджати діяльності приватних оборонних компаній, – повідомляє Reuters.

Словаччина, яка є членом НАТО, має власних виробників артилерійських боєприпасів і важкої військової техніки, такої як гаубиці. Деяка з цієї техніки була раніше доставлена в Україну.

Під час передвиборчої кампанії Фіцо критикував підтримку України з боку Заходу, санкції проти росії та зовнішню політику США.

У понеділок Фіцо підтвердив, що країна припинить будь-які поставки зі складів словацької армії для підтримки України у боротьбі з російською агресією. Проте він також наголосив, що ця заборона не торкатиметься приватних оборонних компаній.

«Ми дуже чітко спілкувалися, і я хочу спілкуватися - ми говоримо про зброю, про боєприпаси зі складів словацької армії, про державні матеріали», - сказав Фіцо після зустрічі з міністром оборони Робертом Калінаком.

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