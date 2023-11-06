Новый премьер Словакии заявил, что не будет препятствовать частному экспорту оружия для Украины

Словацкая армия не будет предоставлять оружие для Украины, однако частные оборонные компании запрета не имеют – Роберт Фицо.

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Новоизбранный премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который ранее высказывал намерение прекратить военную помощь Украине, в понедельник, 6 ноября, высказал свою позицию относительно экспорта продукции частных оборонных компаний. Он заявил, что не намерен препятствовать деятельности частных оборонных компаний, - сообщает Reuters.

Словакия, которая является членом НАТО, имеет собственных производителей артиллерийских боеприпасов и тяжелой военной техники, такой как гаубицы. Некоторая из этой техники была ранее доставлена в Украину.

Во время предвыборной кампании Фицо критиковал поддержку Украины со стороны Запада, санкции против России и внешнюю политику США.

В понедельник Фицо подтвердил, что страна прекратит любые поставки со складов словацкой армии для поддержки Украины в борьбе с российской агрессией. Однако он также подчеркнул, что этот запрет не будет касаться частных оборонных компаний.

"Мы очень четко общались, и я хочу общаться - мы говорим об оружии, о боеприпасах со складов словацкой армии, о государственных материалах", - сказал Фицо после встречи с министром обороны Робертом Калинаком.

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