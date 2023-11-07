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  1. В Україні

Незаконні рубки на 2,2 млн гривень: перед судом постануть лісники з Буковини

21:05, 7 листопада 2023
Загалом, зловмисники незаконно зрубали понад 200 дерев, серед яких були ялини, ялиці та бук.
Незаконні рубки на 2,2 млн гривень: перед судом постануть лісники з Буковини
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Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо лісничого та старшого майстра Берегометського лісомисливського господарства на Буковині. Через їх протиправні дії державі завдано збитків на 2,2 млн грн. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Обвинувальні акти направлені до суду.

«У квітні 2022 році лісничий організував злочинну групу для незаконної вирубки лісу. До групи увійшли старший майстер лісу та двоє цивільних, розслідування щодо яких виділене в окреме провадження. Один із них повністю визнає свою вину, ще один оголошений у розшук.

Старший майстер під час проведення вирубок лісу свідомо вказував у документах менший обсяг зрубаної деревини, аби надалі «нажитися» на надлишку.

Незаконні кубометри вони оформлювали на приватну фірму, власницею якої є сестра одного із фігурантів провадження. Також спільники виготовляли фіктивні товарно-супровідні документи. Отримані від продажу деревини гроші лісничий розподіляв між усіма учасниками схеми.

Для легалізації незаконно отриманого доходу чоловік придбав нову елітну автівку, яку зареєстрував на дальню родичку. Наразі на це авто та інше майно фігурантів накладено арешти для відшкодування завданих державі збитків», — йдеться у повідомленні.

Загалом, зловмисники незаконно зрубали понад 200 дерев, серед яких були ялини, ялиці та бук.

Після початку розслідування фігурантів було звільнено з посад.

Колишні працівники лісової галузі обвинувачуються у перевищенні службових повноважень, службовому підробленні, незаконній рубці лісу, збуті незаконно зрубаних дерев, заволодінні чужим майном та зловживанні службовим становищем (ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України).

Екслісничий додатково підозрюється у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, легалізації доходів та у грубому порушенні законодавства про працю (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 172 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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