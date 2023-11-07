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Незаконные рубки на 2,2 млн гривен: перед судом предстанут лесники из Буковины

21:05, 7 ноября 2023
В общей сложности, злоумышленники незаконно срубили более 200 деревьев, среди которых были ели, пихты и бук.
Незаконные рубки на 2,2 млн гривен: перед судом предстанут лесники из Буковины
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Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении лесничего и старшего мастера Берегометского лесоохотничьего хозяйства на Буковине. Из-за их противоправных действий государству нанесен ущерб на 2,2 млн грн. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Обвинительные акты направлены в суд.

«В апреле 2022 года лесничий организовал преступную группу для незаконной вырубки леса. В группу вошли старший мастер леса и двое гражданских, расследование по которым выделено в отдельное производство. Один из них полностью признает свою вину, еще один объявлен в розыск.

Старший мастер при проведении вырубок леса сознательно указывал в документах меньший объем срубленной древесины, чтобы в дальнейшем «нажиться» на избытке.

Незаконные кубометры они оформляли на частную фирму, владелицей которой является сестра одного из фигурантов производства. Также сообщники производили фиктивные товарно-сопроводительные документы. Вырученные от продажи древесины деньги лесничий распределял между всеми участниками схемы.

Для легализации незаконно полученного дохода мужчина приобрел новый элитный автомобиль, который зарегистрировал на дальнюю родственницу. Сейчас на это авто и другое имущество фигурантов наложены аресты для возмещения нанесенного государству ущерба», — говорится в сообщении.

В общей сложности злоумышленники незаконно срубили более 200 деревьев, среди которых были ели, пихты и бук.

После начала расследования фигуранты были уволены с должностей.

Бывшие работники лесной отрасли обвиняются в превышении служебных полномочий, служебном подлоге, незаконной рубке леса, сбыте незаконно срубленных деревьев, завладении чужим имуществом и злоупотреблении служебным положением (ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366, ч. 4). ч. 5 ст.191, ч. 5 ст.191 УК Украины).

Экс-лесничий дополнительно подозревается в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, легализации доходов и грубом нарушении законодательства о труде (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 172 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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