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У Києві водій не надав перевагу в русі пішоходу, а потім ще й побив його

16:55, 7 листопада 2023
Постраждалим пішоходом виявився іноземець.
У Києві водій не надав перевагу в русі пішоходу, а потім ще й побив його
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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У Святошинського району столиці затримали водія, який спочатку не надав перевагу в русі чоловіку, який перетинав пішохідний перехід, а потім ще й побив його. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Інцидент трапився на проспекті Академіка Палладіна. Іноземця, 1985 року народження, із травмою голови у тяжкому стані госпіталізовано у лікарню.

Поліцейські розшукали свідка, який розповів, що водій автомобіля «Volkswagen» вдарив пішохода у голову та поїхав з місця події. Правоохоронцям вдалося встановити місцезнаходження зловмисника та затримали його на одній з улиць району.

«Ним виявився місцевий мешканець, 1971 року народження.

Встановлено, що між чоловіками на дорозі виник конфлікт через правила дорожнього руху. Водій автомобіля не надав перевагу в русі чоловіку, який перетинав пішохідний перехід, через що той зробив зауваження та вдарив авто. Розлютившись, керманич вийшов з транспортного засобу та вдарив чоловіка у голову. Громадянин впав та втратив свідомість», - сказано у повідомленні.

Слідчі за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили порушнику про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 121 ККУ- умисне тяжке тілесне ушкодження.

На час проведення досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Правопорушнику загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.  

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