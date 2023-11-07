Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Совещательная группа экспертов по отбору судей Конституционного Суда начинает работу

12 ноября изберут председателя Совещательной группы экспертов и обсудят Методологию оценивания кандидатов в КСУ.

Покупка имущества на публичных торгах не является залогом добросовестности приобретателя, - Большая Палата ВС высказалась по поводу истребования имущества

Вопрос о добросовестности или недобросовестности покупателя, который приобрел имущество на торгах, следует оценивать в каждом конкретном случае отдельно, - позиция БП ВС.

В Украине увеличилось количество работников Пенсионного фонда, Минюста и БЭБ – Минфин

В 2023 году больше всего персонала потеряла Налоговая служба и аппараты местных и апелляционных судов.

Штат НАБУ предлагают расширить до 1000 человек, - зарегистрирован законопроект

Также предлагается увеличить количество лиц начальствующего состава с 500 до 700 человек.

Верховный Суд оставляет без рассмотрения документы, поданные без соблюдения закона об обязательной регистрации электронных кабинетов

В ходатайстве об ознакомлении с материалами дела представитель юрлица должен указать сведения о наличии или отсутствии электронного кабинета, - КГС Верховного Суда.

  1. В Украине

В Киеве водитель не предоставил приоритет в движении пешеходу, а потом еще и избил его

16:55, 7 ноября 2023
Пострадавшим пешеходом оказался иностранец.
В Киеве водитель не предоставил приоритет в движении пешеходу, а потом еще и избил его
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Святошинском районе столицы задержали водителя, который сначала не предоставил приоритет в движении мужчине, пересекавшему пешеходный переход, а затем еще избил его. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел на проспекте Академика Палладина. Иностранец, 1985 года рождения, с травмой головы в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Полицейские разыскали свидетеля, который рассказал, что водитель автомобиля Volkswagen ударил пешехода в голову и уехал с места происшествия. Правоохранителям удалось установить местонахождение злоумышленника и задержали его на одной из улиц района.

«Им оказался местный житель, 1971 года рождения.

Установлено, что между мужчинами на дороге возник конфликт из-за правил дорожного движения. Водитель автомобиля не предоставил приоритет в движении мужчине, который пересекал пешеходный переход, из-за чего тот сделал замечания и ударил авто. Разозлившись, водитель вышел из транспортного средства и ударил мужчину в голову. Гражданин упал и потерял сознание», - говорится в сообщении.

Следователи процессуального руководства Соломенской окружной прокуратуры сообщили нарушителю о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 121 УКУ – умышленное тяжкое телесное повреждение.

На время проведения досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Правонарушителю грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина до смерти забил собственную жену.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва