В Киеве водитель не предоставил приоритет в движении пешеходу, а потом еще и избил его

Пострадавшим пешеходом оказался иностранец.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Святошинском районе столицы задержали водителя, который сначала не предоставил приоритет в движении мужчине, пересекавшему пешеходный переход, а затем еще избил его. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Инцидент произошел на проспекте Академика Палладина. Иностранец, 1985 года рождения, с травмой головы в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Полицейские разыскали свидетеля, который рассказал, что водитель автомобиля Volkswagen ударил пешехода в голову и уехал с места происшествия. Правоохранителям удалось установить местонахождение злоумышленника и задержали его на одной из улиц района.

«Им оказался местный житель, 1971 года рождения.

Установлено, что между мужчинами на дороге возник конфликт из-за правил дорожного движения. Водитель автомобиля не предоставил приоритет в движении мужчине, который пересекал пешеходный переход, из-за чего тот сделал замечания и ударил авто. Разозлившись, водитель вышел из транспортного средства и ударил мужчину в голову. Гражданин упал и потерял сознание», - говорится в сообщении.

Следователи процессуального руководства Соломенской окружной прокуратуры сообщили нарушителю о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 121 УКУ – умышленное тяжкое телесное повреждение.

На время проведения досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Правонарушителю грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Киевской области мужчина до смерти забил собственную жену.

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