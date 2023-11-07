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На війні загинув колишній співробітник Служби судової охорони з Київщини

16:24, 7 листопада 2023
Михайло Гаврилаш загинув 4 листопада.
На війні загинув колишній співробітник Служби судової охорони з Київщини
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Служба судової охорони міста Київ та Київської області повідомила, що захищаючи країну від загарбників 4 листопада загинув колишній співробітник Служби судової охорони Михайло Гаврилаш. Про це йдеться на Facebook-сторінці ССО.

«До Служби судової охорони Михайло долучився у березні 2020 року. Обіймав посаду провідного спеціаліста відділу фізичного захисту, організації безпеки суддів та підтримки. Тісно співпрацював з колегами по забезпеченню особистої безпеки суддів.

З початку російської агресії приймав активну участь у забезпеченні охорони громадського порядку та публічної безпеки будівель правосуддя. З січня 2023 року вирішив долучитись до одного з підрозділів гвардії наступу Національної поліції України та боронити рідну землю від загарбників.

У Михайла Гаврилаша залишилась дружина та двоє дочок.

Колеги та друзі висловлюють щирі слова співчуття сім’ї та близьким загиблого героя», - сказано у повідомленні.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює щирі співчуття родині та близьким Михайла Гаврилаша.

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