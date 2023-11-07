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На войне погиб бывший сотрудник Службы судебной охраны из Киевской области

16:24, 7 ноября 2023
Михаил Гаврилаш погиб 4 ноября.
На войне погиб бывший сотрудник Службы судебной охраны из Киевской области
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Служба судебной охраны Киева и Киевской области сообщила, что защищая страну от захватчиков 4 ноября погиб бывший сотрудник Службы судебной охраны Михаил Гаврилаш. Об этом говорится на Facebook-странице ССО.

«К Службе судебной охраны Михаил присоединился в марте 2020 года. Занимал должность ведущего специалиста отдела физической защиты, организации безопасности судей и поддержки. Тесно сотрудничал с коллегами по обеспечению личной сохранности судей.

С начала российской агрессии активно участвовал в обеспечении охраны общественного порядка и публичной безопасности зданий правосудия. С января 2023 решил присоединиться к одному из подразделений гвардии наступления Национальной полиции Украины и защищать родную землю от захватчиков.

У Михаила Гаврилаша осталась жена и двое дочерей.

Коллеги и друзья выражают искренние слова соболезнования семье и близким погибшего героя», - говорится в сообщении.

Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает искренние соболезнования семье и близким Михаила Гаврилаша.

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