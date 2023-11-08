Боротьба з перекупами: квитки Укрзалізниці можна замовити через Дію

Верифіковані акаунти зможуть купувати та повертати онлайн квитки на міжнародні поїзди.

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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував успішну інтеграцію Дія.Підпису зі службою Укрзалізниці з метою боротьби з перекупами та полегшення доступу пасажирів до залізничних послуг.

Зараз купити квиток на один із найпопулярніших поїздів - Київ — Варшава, можливо після успішної верифікації акаунту в Дія.Підпис. Ця ініціатива дозволяє Укрзалізниці відстежувати осіб, які намагаються масово купувати білети та при необхідності блокувати їхні акаунти. Навіть у випадку спроби зміни пристрою чи інших обхідних дій, такі особи не матимуть змогу знову придбати квитки на цей потяг або повернути їх онлайн.

З інтеграцією Дія.Підпису до застосунку Укрзалізниці, подорожувати залізницею стає набагато зручніше та безпечніше. Верифіковані акаунти тепер матимуть можливість повертати квитки, які були придбані в застосунку на будь-який міжнародний рейс.

Це рішення означає кінець необхідності відвідувати касу для здійснення операцій з білетами або робити важкі заяви від руки. Тепер верифіковані акаунти можуть зручно та швидко повертати онлайн придбані квитки для міжнародних поїздів за декілька простих кроків.

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