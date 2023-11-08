Борьба с перекупами: билеты Укрзализныци можно заказать через Дію

Верифицированные аккаунты смогут покупать и возвращать онлайн билеты на международные поезда.

Источник фото: Myc.news

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал успешную интеграцию Дія.Підпису со службой Укрзализныци с целью борьбы с перекупами и облегчения доступа пассажиров к железнодорожным услугам.

Сейчас купить билет на один из самых популярных поездов - Киев - Варшава, возможно после успешной верификации аккаунта в Дія.Підпис. Эта инициатива позволяет Укрзализныце отслеживать лиц, которые пытаются массово покупать билеты и при необходимости блокировать их аккаунты. Даже в случае попытки изменения устройства или других обходных действий, такие лица не смогут снова приобрести билеты на этот поезд или вернуть их онлайн.

С интеграцией Дія.Підпису в приложение Укрзализныци, путешествовать по железной дороге становится гораздо удобнее и безопаснее. Верифицированные аккаунты теперь смогут возвращать билеты, которые были приобретены в приложении на любой международный рейс.

Это решение означает конец необходимости посещать кассу для осуществления операций с билетами или делать тяжелые заявления от руки. Теперь верифицированные аккаунты могут удобно и быстро возвращать онлайн приобретенные билеты для международных поездов за несколько простых шагов.

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