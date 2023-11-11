Метеопрогноз від прикордонників: «незаконних туристів» просять не ризикувати власним життям

На гірських ділянках українсько-румунського кордону прикордонники фіксують значне погіршення погодних умов.

На гірських ділянках українсько-румунського кордону прикордонники фіксують значне погіршення погодних умов. Як повідомляють у Державній прикордонній службі, там випав сніг і температура повітря опустилась до -3 градусів.

«Незаконних туристів» у ДПСУ закликали не ризикувати власним життям.

«На гірських ділянках українсько-румунського кордону прикордонники фіксують значне погіршення погодних умов: випав сніг, температура повітря знизилась до -3 градусів.

Закликаємо «незаконних туристів» не ризикувати власним життям та не порушувати державний кордон», - йдеться у повідомленні.

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