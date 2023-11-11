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Верховна Рада ухвалила кошторис з розрахунком, скільки депутат може витрачати на помічників та оренду житла

Передбачено кошти для компенсації народному депутату вартості оренди житла або оренди готельного номера – приблизно 20 тисяч грн. на місяць та на зарплату помічникам – 88 тисяч грн.

Чи може покупець квартири покладатися на відомості Реєстру нерухомості, щоб убезпечити себе від визнання недобросовісним, - позиція ВП ВС

Якщо нерухоме майно придбаває добросовісна особа, то вона може покладатися на відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, - Велика Палата Верховного Суду.

З КПК пропонують вилучити інститут понятих

Пропонується відмовитись від інституту призначення судом апеляційної інстанції нового судового розгляду в суді першої інстанції, а також скасувати інститут понятих із його заміною обов’язковою відеофіксацією процесуальної дії.

Для працівників Апарату Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР у Бюджеті запропонували виключення – їм не треба проводити класифікацію посад

Перед розглядом закону про Бюджет на 2024 рік Олександр Корнієнко запропонував свою редакцію прикінцевих положень щодо оплати праці державних службовців в Апараті Верховної Ради, НАЗК, НАБУ і ДБР.

Податкові ставки в перші роки легалізації криптоактивів мають бути 5% для доходів фізосіб та 18% для компаній, - Мінцифри

Мінцифри вважає за доцільне встановити механізми легалізації криптоактивів і відповідні податкові ставки.

  1. В Україні

Метеопрогноз від прикордонників: «незаконних туристів» просять не ризикувати власним життям

11:37, 11 листопада 2023
На гірських ділянках українсько-румунського кордону прикордонники фіксують значне погіршення погодних умов.
Метеопрогноз від прикордонників: «незаконних туристів» просять не ризикувати власним життям
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На гірських ділянках українсько-румунського кордону прикордонники фіксують значне погіршення погодних умов. Як повідомляють у Державній прикордонній службі, там випав сніг і температура повітря опустилась до -3 градусів.

«Незаконних туристів» у ДПСУ закликали не ризикувати власним життям.

«На гірських ділянках українсько-румунського кордону прикордонники фіксують значне погіршення погодних умов: випав сніг, температура повітря знизилась до -3 градусів.

Закликаємо «незаконних туристів» не ризикувати власним життям та не порушувати державний кордон», - йдеться у повідомленні.

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