Метеопрогноз от пограничников: «незаконных туристов» просят не рисковать собственной жизнью

На горных участках украино-румынской границы пограничники фиксируют значительное ухудшение погодных условий.

На горных участках украино-румынской границы пограничники фиксируют значительное ухудшение погодных условий. Как сообщают в Государственной пограничной службе, там выпал снег, и температура воздуха опустилась до -3 градусов.

«Незаконных туристов» в ГПСУ призывали не рисковать своей жизнью.

«На горных участках украино-румынской границы пограничники фиксируют значительное ухудшение погодных условий: выпал снег, температура воздуха снизилась до -3 градусов.

Призываем «незаконных туристов» не рисковать своей жизнью и не нарушать государственную границу», - говорится в сообщении.

Как мы рассказывали, на горе Поп Иван Черногорский уже настоящая зима – в ГСЧС показали фото.