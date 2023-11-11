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  1. В Украине

Метеопрогноз от пограничников: «незаконных туристов» просят не рисковать собственной жизнью

11:37, 11 ноября 2023
На горных участках украино-румынской границы пограничники фиксируют значительное ухудшение погодных условий.
Метеопрогноз от пограничников: «незаконных туристов» просят не рисковать собственной жизнью
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На горных участках украино-румынской границы пограничники фиксируют значительное ухудшение погодных условий. Как сообщают в Государственной пограничной службе, там выпал снег, и температура воздуха опустилась до -3 градусов.

«Незаконных туристов» в ГПСУ призывали не рисковать своей жизнью.

«На горных участках украино-румынской границы пограничники фиксируют значительное ухудшение погодных условий: выпал снег, температура воздуха снизилась до -3 градусов.

Призываем «незаконных туристов» не рисковать своей жизнью и не нарушать государственную границу», - говорится в сообщении.

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