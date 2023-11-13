У Львові сварка чоловіків під час вигулу собак закінчилася різаниною: що кажуть у поліції

У Львові 11 листопада між двома чоловіками під час вигулу собак спалахнула сварка. Один з чоловіків вдарив іншого ножем.
Про це розповіли у поліції Львівської області.
Як встановили правоохоронці, суперечка між двома львівʼянами віком 70 та 42 років переросла у конфлікт, під час якого один з учасників завдав іншому двох ударів ножем у ділянку грудей та живота, спричинивши тяжкі ушкодження.
Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України, за фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Досудове розслідування триває.
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