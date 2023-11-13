У Львові сварка чоловіків під час вигулу собак закінчилася різаниною: що кажуть у поліції

Як встановили правоохоронці, суперечка між двома львівʼянами віком 70 та 42 років переросла у конфліт.

Джерело фото: facebook.com/kyivpatrol

У Львові 11 листопада між двома чоловіками під час вигулу собак спалахнула сварка. Один з чоловіків вдарив іншого ножем.

Про це розповіли у поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, суперечка між двома львівʼянами віком 70 та 42 років переросла у конфлікт, під час якого один з учасників завдав іншому двох ударів ножем у ділянку грудей та живота, спричинивши тяжкі ушкодження.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України, за фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.