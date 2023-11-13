Во Львове ссора мужчин во время выгула собак закончилась резней: что говорят в полиции

Как установили правоохранители, спор между двумя львовянами в возрасте 70 и 42 лет перерос в конфликт.

Источник фото: facebook.com/kyivpatrol

Во Львове 11 ноября между двумя мужчинами во время выгула собак разгорелась ссора. Один из мужчин ударил другого ножом.

Об этом рассказали в полиции Львовской области.

Как установили правоохранители, спор между двумя львовянами в возрасте 70 и 42 лет перерос в конфликт, во время которого один из участников нанес другому двух ударов ножом в участок груди и живота, причинив тяжкие повреждения.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, по факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Досудебное расследование продолжается.

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