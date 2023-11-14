Зеленський має дві мети: перемогти у війні та побороти корупцію, — Єрмак

Антикорупційні реформи тривають. І ми маємо свідчення прогресу й успіху, заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Фото: ОП

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Fox News прокоментував розмови щодо високого рівня корупції в Україні. За його словами, рішення Єврокомісії рекомендувати початок переговорів про вступ України до ЄС свідчить про те, що Київ здійснює поступ у питанні боротьби із корупцією.

Єрмак зазначив, що Президент Володимир Зеленський має дві мети перемогти у війні проти рф та у війні проти корупції.

"Президент Зеленський має дві мети: перемогти у війні проти росіян та у (війні) проти корупції. Антикорупційні реформи тривають. І ми маємо свідчення прогресу й успіху... І рекомендація Єврокомісії розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу – думаю, це свідчення успіху боротьби проти корупції, – сказав керівник ОП.

На запитання про те, чому США важливо продовжувати підтримувати Україну, він зазначив, що Київ та Захід мають одні цінності. Україна бореться за свободу, демократію і запобігає ризикам нової великої війни не лише у Європі, а й в усьому світі.



"Ми маємо одні цінності, ми дійсно боремось за свободу, демократію, ми запобігаємо справжнім ризикам нової великої війни не лише у Європі, а й в усьому світі. Адже якщо Україна не зупинить Путіна, хто стане наступним?", - зазначив Єрмак.

Відповідаючи на запитання про те, як Київ бачить кінцеву ціль у цій війні та як багато часу може піти на це, Єрмак розповів: "Ми маємо чіткий план. Однак перемога України та швидкість цього процесу напряму залежать від допомоги Заходу".



Нагадаємо, що 22 червня 2023 року на прес-конференції Єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Олівер Варгеї представив усну оцінку прогресу України щодо виконання семи умов для початку переговорів про членство у ЄС.

Єврокомісія опублікувала основні тези свого Звіту стосовно можливості розпочати переговори про вступ України до ЄС.

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