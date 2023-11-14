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  1. В Украине

У Зеленского есть две цели: победить в войне и побороть коррупцию, — Ермак

18:45, 14 ноября 2023
Антикоррупционные реформы продолжаются. И мы имеем свидетельство прогресса и успеха, заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
У Зеленского есть две цели: победить в войне и побороть коррупцию, — Ермак
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Глава Офиса Президента Андрей Ермак в интервью Fox News прокомментировал разговоры о высоком уровне коррупции в Украине. По его словам, решение Еврокомиссии рекомендовать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС свидетельствует о том, что Киев совершает прогресс в вопросе борьбы с коррупцией.

Ермак отметил, что Президент Владимир Зеленский имеет две цели победить в войне против рф и в войне против коррупции.

"У Президента Зеленского есть две цели: победить в войне против россиян и в (войне) против коррупции. Антикоррупционные реформы продолжаются. И мы имеем свидетельство прогресса и успеха... И рекомендация Еврокомиссии начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз – думаю, это свидетельство успеха борьбы против коррупции, – сказал руководитель ОП.

На вопрос о том, почему США важно продолжать поддерживать Украину, он отметил, что у Киева и Запада есть одни ценности. Украина борется за свободу, демократию и предотвращает риски новой большой войны не только в Европе, но и во всем мире.

"Мы имеем одни ценности, мы действительно боремся за свободу, демократию, мы предотвращаем настоящие риски новой большой войны не только в Европе, но и во всем мире. Ведь если Украина не остановит Путина, кто станет следующим?", - отметил Ермак.

Отвечая на вопрос о том, как Киев видит конечную цель в этой войне и как много времени может пойти на это, Ермак рассказал: "У нас есть четкий план. Однако победа Украины и скорость этого процесса напрямую зависят от помощи Запада".

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