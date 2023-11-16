Через злочинні дії та недбалість росіян, на одному з блоків ЗАЕС продовжується витік реагентів

Через злочинні дії расіян на енергоблоці №5 Запорізької АЕС продовжується витік реагентів з першого контура в другий.

Джерело фото: Міненерго

На Запорізькій АЕС триває витік реагентів з першого контура в другий через незаконні дії росіян, які керують станцією. Ця ситуація порушує умови ліцензії Держатомрегулювання та вимоги Енергоатому, – повідомляє пресслужба Міненерго.

За даними Міненерго, на тимчасово окупованому блоку №5 станції стався інцидент з витоком реагентів між контурами реактора. Незважаючи на ці порушення, керівництво не поспішає вимкнути блок, використовуючи його генеровану пару для опалення та власних потреб станції.

Некомпетентність російського персоналу, зокрема начальника зміни хімічного цеху, призвела до втрати контролю за насиченням фільтрів спецводоочистки. Це призвело до потрапляння води з розчином борної кислоти в деаератор машзалу, а звідти — на всі парогенератори. Такі дії можуть призвести до ушкодження трубок парогенераторів, що порушує правила безпечної експлуатації енергоблоку.

Це не перший випадок порушень ліцензійних умов на станції під окупацією. Недавня аварійна ситуація 14 листопада 2023 року призвела до знеструмлення блоку №6, активізації дизель-генераторів і системи безпеки. Енергоблок був відключений протягом 90 хвилин. Загалом протягом періоду окупації ЗАЕС зафіксовано 7 випадків відключення енергоблоків через порушення рашистами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.