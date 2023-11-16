Из-за преступных действий и халатности россиян, на одном из блоков ЗАЭС продолжается утечка реагентов

Из-за преступных действий россиян на энергоблоке №5 Запорожской АЭС продолжается утечка реагентов из первого контура во второй.

Источник фото: Минэнерго

На Запорожской АЭС продолжается утечка реагентов из первого контура во второй из-за незаконных действий россиян, которые управляют станцией. Эта ситуация нарушает условия лицензии Госатомрегулирования и требования Энергоатома, - сообщает пресс-служба Минэнерго.

По данным Минэнерго, на временно оккупированном блоке №5 станции произошел инцидент с утечкой реагентов между контурами реактора. Несмотря на эти нарушения, руководство не спешит выключить блок, используя его генерируемый пар для отопления и собственных нужд станции.

Некомпетентность российского персонала, в частности начальника смены химического цеха, привела к потере контроля за насыщением фильтров спецводоочистки. Это привело к попаданию воды с раствором борной кислоты в деаэратор машзала, а оттуда - на все парогенераторы. Такие действия могут привести к повреждению трубок парогенераторов, что нарушает правила безопасной эксплуатации энергоблока.

Это не первый случай нарушений лицензионных условий на станции под оккупацией. Недавняя аварийная ситуация 14 ноября 2023 года привела к обесточиванию блока №6, активизации дизель-генераторов и системы безопасности. Энергоблок был отключен в течение 90 минут. Всего в течение периода оккупации ЗАЭС зафиксировано 7 случаев отключения энергоблоков из-за нарушений рашистами.

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