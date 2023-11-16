Суд оставил Игоря Коломойского под стражей до 2 января

Олигарх будет находиться в СИЗО до 2 января 2024, если не внесет залог.

Фото: hromadske.ua

В четверг, 16 ноября, Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Шевченковского райсуда столицы о продлении Игорю Коломойскому меры пресечения в виде содержания под стражей до 2 января, с альтернативой залога в 3,7 млрд грн, передает «Суспільне».

Отмечается, что Коломойский и его адвокаты просили изменить меру пресечения по содержанию под стражей на домашний арест.

Они заявили, что подозрение в отношении Коломойского необоснованно, а рисков из-за его освобождения из-под стражи нет. Защита бизнесмена также отмечала, что 3,8 млрд гривен — непомерный для Коломойского размер залога.

Напомним, что 27 октября суд продлил меру пресечения Коломойскому в виде содержания под стражей до 2 декабря.

Мы сообщали, что Коломойскому объявлено новое подозрение.

Суд избрал Коломойскому меру пресечения — содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога.

Вскоре НАБУ и САП на 48 часов арестовали активы Коломойского.

Также Шевченковский райсуд Киева увеличил размер залога Игорю Коломойскому.

Напомним, Коломойский передал корпоративные права на 1+1 Media в управление трудовому коллективу на 5 лет.

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