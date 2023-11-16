Суд залишив Ігоря Коломойського під вартою до 2 січня

Олігарх перебуватиме у СІЗО до 2 січня 2024 року, якщо не внесе заставу.

Фото: hromadske.ua

У четвер, 16 листопада, Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення Шевченківського райсуду столиці щодо продовження Ігорю Коломойському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 2 січня, з альтернативою застави у 3,7 млрд грн, передає «Суспільне».

Зазначається, що Коломойський та його адвокати просили змінити запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт.

Вони заявили, що підозра щодо Коломойського необґрунтована, а ризиків через його звільнення з-під варти немає. Захист бізнесмена також наголошував, що 3,8 млрд гривень — непомірний для Коломойського розмір застави.

Нагадаємо, що 27 жовтня суд продовжив запобіжний захід Коломойському у вигляді тримання під вартою до 2 грудня.

Ми повідомляли, що Коломойському оголошено нову підозру.

Також суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою строком на два місяці із можливістю внесення застави.

Згодом НАБУ та САП на 48 годин арештували активи Ігоря Коломойського.

Також Шевченківський райсуд Києва збільшив розмір застави Коломойському.

Нагадаємо, Коломойський передав корпоративні права на 1+1 Media в управління трудовому колективу на 5 років.

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