Заборгував державі 8,7 млн грн за видобування піску: судитимуть директора підприємства з Київщини

Він постане перед судом за ухилення від сплати податку під час видобування піску з річки Десна.

Фото: Офіс Генпрокурора

Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства на Київщині за фактами ухилення від сплати податків, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Як встановило слідство, товариство, маючи спеціальний дозвіл на користування надрами, займалося видобуванням піску з річки Десна.

Обвинувачений штучно занижував суму рентної плати за період з січня 2018 року по березень 2022 року.

Видобутий пісок він продавав підпорядкованим йому суб’єктам господарської діяльності за заниженою вартістю. Дохід відображав у податковій та бухгалтерській звітності, а з нього відраховувався податок до бюджету.

Надалі корисні копалини реалізовувалися за ринковими цінами, які були наполовину вищими. Загалом до бюджету не сплачено 8,7 млн грн податку.

У ОГП зазначили, що під час досудового розслідування завдані збитки відшкодовано у повному обсязі.

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