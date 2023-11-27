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Задолжал государству 8,7 млн грн за добычу песка: будут судить директора предприятия Киевской области

20:40, 27 ноября 2023
Он предстанет перед судом за уклонение от уплаты налога при добыче песка из реки Десна.
Задолжал государству 8,7 млн грн за добычу песка: будут судить директора предприятия Киевской области
Фото: Офис Генпрокурора
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Направлен в суд обвинительный акт в отношении директора предприятия в Киевской области по фактам уклонения от уплаты налогов, сообщает Офис Генпрокурора.

Как установило следствие, общество, имея специальное разрешение на пользование недрами, занималось добычей песка из реки Десна. Обвиняемый искусственно занижал сумму рентной платы за период с января 2018 по март 2022 года.

Добытый песок продавал подчиненным ему субъектам хозяйственной деятельности по заниженной стоимости. Доход отражал в налоговой и бухгалтерской отчетности, а с него отчислялся налог в бюджет.

В дальнейшем полезные ископаемые реализовывались по рыночным ценам, которые были наполовину выше. Всего в бюджет не уплачено 8,7 млн грн налога.

В ОГП отметили, что в ходе досудебного расследования нанесенный ущерб возмещен в полном объеме.

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