За неделю правоохранители Киева разыскали 25 злоумышленников, которые скрывались от органов досудебного расследования

Кроме 25 злоумышленников, правоохранители разыскали 78 без вести пропавших лиц.

На прошлой неделе правоохранители Киева в рамках оперативных мероприятий по розыску преступников и без вести пропавших лиц задержали 25 злоумышленников, которые уклонялись от органов досудебного расследования и суда, и 78 без вести пропавших. Об этом сообщает полиция Киева.

Основная доля правонарушений, по которым были задержаны 25 злоумышленников, касается краж и наркопреступлений. Также среди задержанных были лица, фигурирующие в делах об ограблениях, мошенничестве и незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

В то же время, правоохранители нашли и восстановили связь с 78 без вести пропавшими лицами в течение недели. Также были осуществлены поисковые мероприятия, которые помогли идентифицировать тела 10 погибших лиц. Оперативники продолжают вести активный поиск преступников и без вести пропавших граждан для обеспечения безопасности и восстановления правопорядка в столице.

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