За тиждень правоохоронці Києва розшукали 25 зловмисників, які переховувалися від органів досудового розслідування

Крім 25 зловмисників, правоохоронці розшукали 78 безвісті зниклих осіб.

Минулого тижня правоохоронці Києва в рамках оперативних заходів з розшуку злочинців та безвісно зниклих осіб затримали 25 зловмисників, які ухилялися від органів досудового розслідування та суду, та 78 безвісті зниклих. Про це повідомляє поліція Києва.

Основна частка правопорушень, за якими були затримані 25 зловмисників, стосується крадіжок та наркозлочинів. Також серед затриманих були особи, фігуруючі у справах про пограбування, шахрайство та незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

У той же час, правоохоронці знайшли та відновили зв'язок із 78 безвісно зниклими особами протягом тижня. Також були здійснені пошукові заходи, що допомогли ідентифікувати тіла 10 загиблих осіб. Оперативники продовжують вести активний пошук злочинців та безвісно зниклих громадян для забезпечення безпеки та відновлення правопорядку у столиці.

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