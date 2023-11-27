Польські перевізники пригрозили заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною

Поляки хочуть посилити блокаду кордону з Україною.

У Польщі перевізники погрожують заблокувати роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, передає видання Polsat News.

«Ми посилимо протест тим, що не будемо пропускати автомобілі з України на всіх прикордонних переходах з Польщею. Але я думаю, що до того часу щось буде вирішено, тому що все йде в правильному напрямку», – сказав представник польського комітету захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту Адам Іздебський.

Як повідомляє джерело, на пункті пропуску «Медика-Шегині» черга з вантажівок розтяглася на 30 кілометрів. Наразі середній час очікування становить 127 годин.

Зазначається, що водії з Польщі також стоять у чергах на українській стороні по кілька днів.

Нагадаємо, через блокаду україно-польського кордону почалися проблеми з постачанням пального, — Мінагрополітики.

Крім того, Україна організовує евакуацію водіїв вантажівок, які заблоковані з польського боку кордону.

Володимир Зеленський прокоментував складну ситуацію на кордоні з Польщею.

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