Польские перевозчики пригрозили заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной

Поляки хотят усилить блокаду границы с Украиной.

В Польше перевозчики угрожают заблокировать работу всех пунктов пропуска на границе с Украиной, сообщает Polsat News.

«Мы ужесточим протест тем, что не будем пропускать автомобили из Украины на всех пограничных переходах с Польшей. Но я думаю, что к тому времени что-то будет решено, потому что все идет в правильном направлении», – сказал представитель польского комитета по защите перевозчиков и работодателей в сфере транспорта Адам Издебский.

Как сообщает источник, на пункте пропуска «Медика-Шегини» очередь из грузовиков растянулась на 30 километров. В настоящее время среднее время ожидания составляет 127 часов.

Водители из Польши также стоят в очередях на украинской стороне по несколько дней.

Напомним, из-за блокады украино-польской границы начались проблемы с поставками топлива, - Минагрополитики.

Кроме того, Украина организует эвакуацию водителей грузовиков, которые заблокированы с польской стороны границы.

Владимир Зеленский прокомментировал сложную ситуацию на границе с Польшей.

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