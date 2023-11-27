У Карпатах є загроза сходження лавин

Рятувальники закликають громадян не вирушати у гори у негоду.

В Карпатах є загроза сходження лавин. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що наразі на горі Піп Іван Чорногірський вирує негода. Видимість обмежена 10 метрами, температура сягає -18 градусів, а сильні снігопади загрожують сходженнями лавин.

Рятувальники просять громадян утриматися від сходження у високогір’я.

«Наполегливо закликаємо у ці дні не вирушати у гори!

Не ризикуйте своїм життям!», - написали у ДСНС.

Нагадаємо, на трасі Одеса-Київ вже армагедон, водіїв столиці закликали не виїжджати.

Додамо, в Одесі через сильний вітер впала 100-метрова труба котельні.

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