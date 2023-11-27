Українці можуть відслідковувати статус митного оформлення міжнародних відправлень

Користувачі можуть отримати інформацію про статус митного оформлення міжнародних поштових та експрес відправлень.

Джерело фото: censor.net

Державна митна служба України впровадила новий сервіс, який дає змогу громадянам відстежувати статус митного оформлення їх міжнародних поштових та експрес-відправлень. Цей сервіс, який раніше був доступний лише для учасників зовнішньоекономічної діяльності, тепер став доступний і для звичайних громадян.

Перегляд статусу митного оформлення міжнародних поштових та експрес відправлень можна знайти за посиланням.

За допомогою нового функціоналу користувачі можуть швидко отримати інформацію про статус митного оформлення своїх відправлень, ввівши їх номер. Більше того, якщо користувач авторизується у Особистому Кабінеті та введе адресу електронної пошти, яку вказав оператор чи відправник, він отримає можливість перегляду повного протоколу проходження посилки через митний контроль.

Ця ініціатива спрямована на забезпечення більшої прозорості та контролю за митними процедурами для всіх громадян, що стало важливим кроком у впровадженні ефективних механізмів взаємодії з Державною митною службою України.

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