Украинцы могут отслеживать статус таможенного оформления международных отправлений

Пользователи могут получить информацию о статусе таможенного оформления международных почтовых и экспресс отправлений.

Источник фото: censor.net

Государственная таможенная служба Украины внедрила новый сервис, который позволяет гражданам отслеживать статус таможенного оформления их международных почтовых и экспресс-отправлений. Этот сервис, который ранее был доступен только для участников внешнеэкономической деятельности, теперь стал доступен и для обычных граждан.

Просмотр статуса таможенного оформления международных почтовых и экспресс отправлений можно найти по ссылке.

С помощью нового функционала пользователи могут быстро получить информацию о статусе таможенного оформления своих отправлений, введя их номер. Более того, если пользователь авторизуется в Личном Кабинете и введет адрес электронной почты, который указал оператор или отправитель, он получит возможность просмотра полного протокола прохождения посылки через таможенный контроль.

Эта инициатива направлена на обеспечение большей прозрачности и контроля за таможенными процедурами для всех граждан, что стало важным шагом во внедрении эффективных механизмов взаимодействия с Государственной таможенной службой Украины.

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