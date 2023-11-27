В ноябре Землю накрыли несколько мощных магнитных бурь, которые также ожидаются и в декабре.
Как сообщает портал Meteoagent, первая магнитная буря ожидается с 4 по 7 декабря. Она будит достаточно сильной, К-индекс превысит показатель 5 в пик – 5 декабря.
Кроме того, геомагнитное поле будет неспокойным с 17 по 18 декабря, К-индекс превысит показатель 4 и 5 соответственно.
Также магнитная буря ожидается с 21, 22 и 23 декабря – индексы 5, 4 и 4 соответственно
Самое сильное влияние магнитной бури на здоровье ощущают:
- метеозависимые люди;
- пожилые люди;
- беременные женщины;
- люди с хроническими заболеваниями (проблемы с давлением, болезни сердца и сосудов и т. п.).
В эти дни медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.
Как уберечься от ударов:
- проводите больше времени на свежем воздухе;
- желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;
- желательно иметь спокойный и стабильный сон;
- принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;
- пейте больше воды.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.