В декабре украинцам следует ожидать сразу несколько магнитных бурь.

Фото: unian.ua

В ноябре Землю накрыли несколько мощных магнитных бурь, которые также ожидаются и в декабре.

Как сообщает портал Meteoagent, первая магнитная буря ожидается с 4 по 7 декабря. Она будит достаточно сильной, К-индекс превысит показатель 5 в пик – 5 декабря.

Кроме того, геомагнитное поле будет неспокойным с 17 по 18 декабря, К-индекс превысит показатель 4 и 5 соответственно.

Также магнитная буря ожидается с 21, 22 и 23 декабря – индексы 5, 4 и 4 соответственно

Самое сильное влияние магнитной бури на здоровье ощущают:

метеозависимые люди;

пожилые люди;

беременные женщины;

люди с хроническими заболеваниями (проблемы с давлением, болезни сердца и сосудов и т. п.).

В эти дни медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов:

проводите больше времени на свежем воздухе;

желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;

желательно иметь спокойный и стабильный сон;

принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;

пейте больше воды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.