У листопаді Землю накрили декілька потужних магнітних бурь, які також очікуються і у грудні.
Як повідомляє портал Meteoagent, перша магнітна буря очікується з 4 по 7 грудня. Вона будить досить сильною, К-індекс перевищить показник 5 у її пік – 5 грудня.
Крім того, геомагнітне поле буде неспокійним з 17 по 18 грудня, К-індекс перевищить показник 4 та 5 відповідно.
Також магнітна буря очікується з 21, 22 та 23 грудня – індекси 5, 4 та 4 відповідно
Найсильніший вплив магнітної бурі на здоров'я відчувають:
- метеозалежні люди;
- люди похилого віку;
- вагітні жінки;
- люди з хронічними захворюваннями (проблеми з тиском, хвороби серця та судин тощо).
У ці дні медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.
Як уберегтися від ударів:
- проводьте більше часу на свіжому повітрі;
- бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;
- бажано мати спокійний та стабільний сон;
- приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;
- пийте більше води.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.