У грудні українцям слід очікувати одразу декілька магнітних бурь.

Фото: unian.ua

У листопаді Землю накрили декілька потужних магнітних бурь, які також очікуються і у грудні.

Як повідомляє портал Meteoagent, перша магнітна буря очікується з 4 по 7 грудня. Вона будить досить сильною, К-індекс перевищить показник 5 у її пік – 5 грудня.

Крім того, геомагнітне поле буде неспокійним з 17 по 18 грудня, К-індекс перевищить показник 4 та 5 відповідно.

Також магнітна буря очікується з 21, 22 та 23 грудня – індекси 5, 4 та 4 відповідно

Найсильніший вплив магнітної бурі на здоров'я відчувають:

метеозалежні люди;

люди похилого віку;

вагітні жінки;

люди з хронічними захворюваннями (проблеми з тиском, хвороби серця та судин тощо).

У ці дні медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів:

проводьте більше часу на свіжому повітрі;

бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;

бажано мати спокійний та стабільний сон;

приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;

пийте більше води.

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