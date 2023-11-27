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  1. Суспільство

Магнітні бурі у грудні: назвали найнебезпечніші дні

23:03, 27 листопада 2023
У грудні українцям слід очікувати одразу декілька магнітних бурь.
Магнітні бурі у грудні: назвали найнебезпечніші дні
Фото: unian.ua
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У листопаді Землю накрили декілька потужних магнітних бурь, які також очікуються і у грудні.

Як повідомляє портал Meteoagent, перша магнітна буря очікується з 4 по 7 грудня. Вона будить досить сильною, К-індекс перевищить показник 5 у її пік – 5 грудня.

Крім того, геомагнітне поле буде неспокійним з 17 по 18 грудня, К-індекс перевищить показник 4 та 5 відповідно.

Також магнітна буря очікується з 21, 22 та 23 грудня – індекси 5, 4 та 4 відповідно

Найсильніший вплив магнітної бурі на здоров'я відчувають:

  • метеозалежні люди;
  • люди похилого віку;
  • вагітні жінки;
  • люди з хронічними захворюваннями (проблеми з тиском, хвороби серця та судин тощо).

У ці дні медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів:

  • проводьте більше часу на свіжому повітрі;
  • бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;
  • бажано мати спокійний та стабільний сон;
  • приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;
  • пийте більше води.

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