Спасатели призывают граждан не отправляться в горы в непогоду.

В Карпатах есть угроза схождения лавин. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что на горе Пип Иван Черногорский бурлит непогода. Видимость ограничена 10 метрами, температура достигает -18 градусов, а сильные снегопады угрожают схождениями лавин.

Спасатели просят граждан воздержаться от восхождения в высокогорье.

«Упорно призываем в эти дни не отправляться в горы!

Не рискуйте своей жизнью!», - написали в ГСЧС.

Напомним, на трассе Одесса-Киев уже армагедон, водителей столицы призвали не выезжать.

Добавим, в Одессе из-за сильного ветра упала 100-метровая труба котельной.

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