Посвідчення водія: теоретичні та практичні іспити прийматимуть лише визначені сервісні центри

Пілотний проєкт із забезпечення прозорих іспитів запрацює по всій Україні.

Джерело фото: facebook.com/hsc.gov.ua

Пілотний проєкт із забезпечення прозорих іспитів з 1 грудня розшириться по всій Україні. Він стартує у Харківській, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

З 1 грудня теоретичні та практичні іспити прийматимуть виключно ті сервісні центри МВС у зазначених областях, які беруть участь в пілотному проєкті. Перелік підрозділів, які проводитимуть екзаменаційну діяльність, можна переглянути на сайті Головного сервісного центру МВС в розділі «Контакти».

Інші сервісні центри МВС у цих областях, як і раніше, надаватимуть громадянам послуги з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, обміну та видачі національного та міжнародного посвідчення водія, вибракування транспортного засобу.

Сервісні центри МВС, які приймають іспити у майбутніх водіїв, стануть своєрідними екзаменаційними хабами. Вони обладнані відеокамерами з аудіозаписом, які фіксуватимуть звук та не залишатимуть сліпих зон. Це виключає будь-яку можливість ймовірного втручання в іспит та отримання підказки від сторонніх осіб.

Упродовж 10 днів майбутні кермувальники можуть оскаржити результати іспитів. Для цього необхідно звернутись із заявою до регіонального сервісного центру МВС тієї області, в якій проходили екзаменацію. А отримання копії відеозапису доступне впродовж 30 днів.

Обслуговування в сервісних центрах МВС відбувається за попереднім е-записом: теоретичний іспит – на 14 днів вперед, а практичний – на 21 день. Крім того, запис доступний і через термінал у приміщеннях сервісних центрів МВС. Талони в ньому генеруються в день звернення та на 3 дні вперед.

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