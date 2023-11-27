Удостоверение водителя: теоретические и практические экзамены будут принимать только определенные сервисные центры

Пилотный проект по обеспечению прозрачных экзаменов заработает по всей Украине.

Источник фото: facebook.com/hsc.gov.ua

Пилотный проект по обеспечению прозрачных экзаменов с 1 декабря расширится по всей Украине. Он стартует в Харьковской, Черновицкой, Тернопольской, Волынской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

С 1 декабря теоретические и практические экзамены будут принимать исключительно сервисные центры МВД в указанных областях, которые участвуют в пилотном проекте. Список подразделений, которые будут проводить экзаменационную деятельность, можно просмотреть на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе «Контакты».

Другие сервисные центры МВД в этих областях по-прежнему будут предоставлять гражданам услуги по регистрации и перерегистрации транспортных средств, обмену и выдаче национального и международного удостоверения водителя, выбраковки транспортного средства.

Сервисные центры МВД, принимающие экзамены у будущих водителей, станут своеобразными экзаменационными хабами. Они оборудованы видеокамерами с аудиозаписью, которые будут фиксировать звук и не будут оставлять слепых зон. Это исключает любую возможность вероятного вмешательства в экзамен и получения подсказки от посторонних лиц.

В течение 10 дней будущие водители могут оспорить результаты экзаменов. Для этого необходимо обратиться с заявлением в региональный сервисный центр МВД той области, в которой проходили экзаменацию. А получение копии видеозаписи доступно в течение 30 дней.

Обслуживание в сервисных центрах МВД проходит по предварительной э-записи: теоретический экзамен – на 14 дней вперед, а практический – на 21 день. Кроме того, запись доступна и через терминал в помещениях сервисных центров МВД. Талоны в нем генерируются в день обращения и на 3 дня вперед.

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