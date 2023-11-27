Кабмин презентовал изменения в закон о нацменьшинствах и о медиа по выполнению заключения Венецианской комиссии и уточнению норм о русском языке

Законопроект правительства внесен в контексте Заключения Венецианской комиссии и, среди прочего, касается отдельного порядка применения законов о нацменьшинствах и о медиа к русскому языку.

Источник фото: Кабмин

24 ноября Кабмин сообщил о регистрации в парламенте законопроекта 10288 «об учете экспертной оценки Совета Европы и его органов по правам национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах».

Как указывает Кабмин, 9 октября 2023 года Венецианская комиссия обнародовала Заключение к Закону «О внесении изменений в Закон «О национальных меньшинствах (сообществе) Украины» по некоторым вопросам реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины» №3389 -IX (законопроект 9610), в котором все еще содержатся «некоторые замечания».

В частности, Венецианская комиссия назвала законные ограничения по использованию русского языка «продолженными на слишком длительный период». Как и по предварительному выводу «Венецианки» от июня 2023 года, это вызвало определенное возмущение среди украинских политиков и общества.

«В Заключительные и переходные положения вводится новое положение, которым «положения частей второй, третьей, одиннадцатой статьи 10 настоящего Закона не распространяются на государственный (официальный) язык государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом с момента такого признания Верховной Радой Украины и в течение пяти лет со дня принятия Верховной Радой Украины решения об отмене такого статуса.

Это означает, что русский язык не будет разрешен к использованию в публичных мероприятиях, культурно-художественных и развлекательных мероприятиях, а также в рекламе в течение длительного периода времени, даже после окончания захватнической войны России против Украины.

Венецианская комиссия отмечает, что ограничение является результатом российской агрессии, однако необходимо обеспечить гарантии, чтобы избежать дискриминации, стереотипов и этнического или языкового преследования. Эти ограничения могут быть законными, несмотря на положения статьи 10 Конституции. Однако запрет на использование (все еще) наиболее распространенного языка меньшинства в стране в течение нескольких лет после окончания захватнической войны вряд ли будет соответствовать условиям законных ограничений. Выбор ограниченных прав, а также периода (пять лет) выглядит несколько произвольным. Венецианская комиссия рекомендует не вводить этот продленный срок в закон. В случае необходимости, меньший период может быть продлен», - подчеркнула Венецианская комиссия в пунктах 38-39 своего Заключения, принятого на пленарной сессии 6-7 октября 2023 года.

Впоследствии вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что, несмотря на то, что Венецианская комиссия в своих решениях и рекомендациях в Киев упоминает о «российском меньшинстве», но в диалоге с ЕС это не звучит.

Кроме того, по ее словам, российского нацменьшинства в Украине нет, а есть русскоязычные граждане. «В Украине нет российского меньшинства, его не существует. Нет ни одного юридически оформленного сообщества, идентифицирующего себя как российское меньшинство. Есть граждане Украины, которые говорят на русском языке», – подчеркнула она.

Что предлагает Правительство по русскому языку

Хотя, по словам Стефанишиной, российского меньшинства в Украине нет, впрочем, Закон «О национальных меньшинствах (сообществе) Украины» выделяет понятие «национальные меньшинства (сообщества), идентифицирующие свою принадлежность по этническому происхождению с государством, признанным в Украине и/или международными организациями государством-террористом (государством-агрессором), совершающим акты агрессии против Украины» (действующий п. 3 Заключительных и переходных положений).

Кабмин в свежем законопроекте 10288 предлагает внести изменения в заключительные положения Закона «О национальных меньшинствах (сообществах) Украины» и установить, что в течение 5 лет со дня отмены или прекращения военного положения к государственному (официальному) языку государства, признанного государством-агрессором или государством- оккупантом, не применяются положения частей 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13 статьи 10 настоящего Закона. То есть, к русскому языку.

В частности, в течение этого срока к русскому языку не применяется ч. 9 ст. 10 – которая в редакции законопроекта определяет, что в населенных пунктах, где традиционно проживают лица, принадлежащие к национальным меньшинствам (сообществ), или в которых такие лица составляют значительную часть населения, допускается распространение материалов предвыборной агитации во время выборов Президента Украины, выборов народных депутатов Украины и местных выборов на языках соответствующих национальных меньшинств (сообществ).

В настоящее время ч. 9 определяет, что в населенных пунктах, в которых традиционно проживают лица, принадлежащие к национальным меньшинствам (сообществам), или в которых такие лица составляют значительную часть населения, допускается распространение материалов предвыборной агитации, выполненных на государственном языке и дублированных языками соответствующих национальных меньшинств (сообществ).

Также, как и в предыдущей редакции, законопроектом определено, что в течение 6 месяцев со дня отмены или прекращения военного положения временному ограничению в реализации и защите подлежат определенные статьей 7 (в части права на мирные собрания), статьями 14, 18, 19 и частью третьей статьи 20 настоящего Закона права национальных меньшинств (сообществ), идентифицирующих свою принадлежность происхождением с государством, признанным в Украине и/или международными организациями государством-террористом (государством-агрессором), которое совершает акты агрессии против Украины.

Изменения в закон о медиа

Кроме того, законопроектом 10288 Переходные и заключительные положения закона о медиа предлагается дополнить п. 9-1, которым установить, что на период действия военного положения в Украине, и в течение 5 лет со дня его отмены или прекращения по государственному (официальному) языку государства, признанной государством-агрессором или государством-оккупантом, не применяются положения п. 3 ч. 1, п. 3 ч. 2, п. 4 ч. 3 и частей 5 и 8 статьи 40 Закона о медиа.

А именно, в течение 5 лет по отношению к русскому языку не применяются положения п. 3 ч. 1 ст. 40, по которой программы на государственном языке, в том числе фильмы, в общем недельном объеме вещания телевещателей - лицензиатов в каждом из промежутков времени между 7 часам и 18 часами и между 18 часами и 22 часами должны составлять для телевещателей, вещающих на языках коренных народов и национальных меньшинств (сообществ) Украины, независимо от территориальной категории — не менее 30% от общей продолжительности программ (или их частей).

Следует отметить, что этот новый п. 3 с новой категорией «телевещателей, вещающих на языках коренных народов и национальных меньшинств (сообществ)» к части 1 статьи 40 предлагается добавить указанным законопроектом Правительства.

Пока же соответствующая ч. 1 ст. 40 устанавливает, что для телеканалов общенациональной и региональной категорий эта доля программ на государственном языке должна составлять - не менее 90% от общей продолжительности программ (или их частей); для телеканалов местной категории - не менее 80% от общей продолжительности программ (или их частей).

Другие новые нормы, которые не будут применяться в течение указанного срока к русскому языку, касаются телевещателей – регистрантов, радиовещателей, «вещающих языками коренных народов и национальных меньшинств (сообществ) Украины».

Что касается неприменения к языку агрессора ч. 5 и ч. 8 ст. 40 Закона о медиа, то они в редакции законопроекта предусматривают, что телевещатели и радиовещатели, которые вещают на языках коренных народов Украины и национальных меньшинств (сообществ), независимо от территориальной категории, должны обеспечивать суммарный недельный объем вещания на государственном языке и языках коренных народов Украины и национальных меньшинств (сообществ) в объеме не менее 75%, при этом не менее 30% - на государственном языке, в том числе программ новостей, информационно-аналитических и развлекательных программ (ведущими (дикторами) радиопрограмм).

В программе, в том числе фильме, исполненном государственным языком, допускается использование других языков без дублирования или озвучивания в любых произведениях, выступлениях, исполнении и т.д. языками коренных народов и национальных меньшинств (сообществ).

Автор: Наталья Мамченко

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