В Киеве откроется региональное представительство Европейского инвестиционного банка

Региональное представительство ЕИБ будет сосредоточено на поддержке Украины из-за войны россии.

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Сегодня в Киеве состоялся визит руководства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) - президента Вернера Хойера и вице-президента Терезы Червинской, где состоится открытие Регионального представительства ЕИБ в странах Восточной Европы. Об этом сообщается в пресс-релизе представительства Евросоюза в Украине.

Во время визита руководство банка проведет встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Главная цель визита - презентация новых инициатив по восстановлению и усилению устойчивости, которые будут финансироваться через фонд "EU for Ukraine". Эти проекты направлены на удовлетворение насущных инфраструктурных потребностей Украины и поддержку ее экономики.

Среди новых инициатив - два кредитных соглашения на общую сумму 450 млн евро, которые недавно получили поддержку совета директоров ЕИБ. В настоящее время они обсуждаются с Министерством финансов Украины и Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Региональное представительство ЕИБ в Киеве будет сосредоточено на поддержке Украины и других стран Восточной Европы, сотрудничая с представительствами банка в Молдове и на Южном Кавказе (Грузия).

По словам Вернера Хойера, открытие Регионального представительства ЕИБ в Киеве свидетельствует о непоколебимой поддержке, особенно в контексте непрерывных нападений и зверств россии. Это инициатива, подчеркивающая преданность банка в сопровождении Украины на ее пути в Европу, рассматривая Украину как неотъемлемую часть европейской семьи, а ЕИБ - ключевую часть долгосрочной поддержки ЕС.

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