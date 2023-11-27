В Киеве суд наказал еще одного боевика, воевавшего на стороне так называемой «днр»

Мужчина признан виновным в государственной измене и участии в незаконном вооруженном формировании

В Киеве 57-летнего уроженца Полтавской области суд признал виновным в государственной измене и участии в незаконном вооруженном формировании так называемой «днр».

Как сообщила Киевская городская прокуратура, обвиняемый в марте 2023 года, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области, добровольно подписал контракт на прохождение военной службы в НВФ так называемой «днр». Его назначили водителем-механиком «2 мотострелковой роты 2 мотострелкового батальона 11 отдельного мотострелкового полка «восток», так называемой «днр», созданный, подчиненный, управляемый и финансируемый рф.

В дальнейшем во исполнение приказа военного командования вооруженных сил рф, действуя умышленно, в составе не предусмотренного законом вооруженного формирования, осуществлял загрузку боеприпасов в РЗСО «Град», танков Т-64, ствольной артиллерии калибра 152 мм и другой тяжелой военной техники, для обеспечения потребностей с рф.

«При принципиальной позиции прокурора Киевской городской прокуратуры приговором Соломенского районного суда города Киева обвиняемый признан виновным в совершении инкриминированных преступлений и назначен наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - говорится в сообщении.

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