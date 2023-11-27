У Києві суд покарав ще одного бойовика, який воював на боці так званої «днр»

Чоловіка визнано винним у державній зраді та участі у незаконному збройному формуванні.

У Києві 57-річного уродженця Полтавської області суд визнав винним у державній зраді та участі у незаконному збройному формуванні так званої «днр».

Як повідомила Київська міська прокуратура, обвинувачений у березні 2023 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно підписав контракт на проходження військової служби у НЗФ так званої «днр». Його призначили водієм-механіком «2 мотострілкової роти 2 мотострілкового батальйону 11 окремого мотострілкового полку «восток», так званої «днр», який створений, підпорядкований, керований та фінансований рф.

У» подальшому на виконання наказу військового командування збройних сил рф, діючи умисно, у складі не передбаченого законом збройного формування, здійснював завантаження боєприпасів до РЗСО «Град», танків Т-64, ствольної артилерії калібру 152 мм та іншої важкої військової техніки, для забезпечення потреб зс рф.

За принципової позиції прокурора Київської міської прокуратури вироком Солом’янського районного суду міста Києва обвинуваченого визнано винним у вчиненні інкримінованих злочинів та призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна», - сказано у повідомленні.

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