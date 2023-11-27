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У Києві відкриється регіональне представництво Європейського інвестиційного банку

21:45, 27 листопада 2023
Регіональне представництво ЄІБ буде зосереджене на підтримці України через війну росії.
У Києві відкриється регіональне представництво Європейського інвестиційного банку
Джерело фото: ukrinform
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Сьогодні в Києві відбувся візит керівництва Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) – президента Вернера Хойєра та віцепрезидентки Терези Червінської, де відбудеться відкриття Регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи. Про це повідомлено у пресрелізі представництва Євросоюзу в Україні.

Під час візиту керівництво банку проведе зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та президентом України Володимиром Зеленським.

Головна мета візиту - презентація нових ініціатив з відновлення та підсилення стійкості, які фінансуватимуться через фонд «EU for Ukraine». Ці проєкти спрямовані на задоволення нагальних інфраструктурних потреб України та підтримку її економіки.

Серед нових ініціатив - дві кредитні угоди на загальну суму 450 млн євро, які недавно отримали підтримку ради директорів ЄІБ. Поточно вони обговорюються з Міністерством фінансів України та Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Регіональне представництво ЄІБ у Києві буде зосереджене на підтримці України та інших країн Східної Європи, співпрацюючи з представництвами банку у Молдові та на Південному Кавказі (Грузія).

За словами Вернера Хойєра, відкриття Регіонального представництва ЄІБ у Києві свідчить про непохитну підтримку, особливо у контексті безперервних нападів і звірств росії. Це ініціатива, що підкреслює відданість банку в супроводженні України на її шляху до Європи, розглядаючи Україну як невіддільну частину європейської родини, а ЄІБ - ключову частину довгострокової підтримки ЄС.

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