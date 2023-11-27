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Заголовок – не більше восьми слів: які рекомендації з написання текстів зрозумілою мовою дав чиновникам Кабмін

Зокрема Кабмін рекомендував чиновникам зазначати імена у форматі «ім’я та прізвище» без використання ініціалів і писати назву місяця словами, а не цифрами.

Кабмін презентував зміни до закону про нацменшини і про медіа щодо виконання висновку Венеційської комісії і уточнення норм про російську мову

Законопроект Уряду внесений у контексті Висновку Венеційської комісії і, серед іншого, стосується окремого порядку застосування законів про нацменшини і про медіа стосовно російської мови.

Україна стане членом НАТО за умови проведення реформ після війни, — Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для членства у НАТО Україні погодять список реформ.

В Україні малозначною справою із захисту прав споживача є справа до 17 тисяч євро, а у ЄС – до 5 тисяч євро

У ЄС процедуру розвʼязання дрібних позовів застосовують у разі, коли розмір позовних вимог не перевищує 5000 євро, в Україні ж малозначною є справа про захист прав споживачів на суму менше 17000 євро, - КСУ відзначив дисбаланс.

КСУ дав Верховній Раді півроку для зміни підходу до визначення малозначних справ у ЦПК

У парламенту буде час до травня 2024 року, аби змінити норми Цивільного процесуального кодексу щодо визначення малозначних справ і забезпечення захисту прав споживачів.

  1. В Україні

Посилання та сервіси, а також роз’яснення, які можуть стати в нагоді для українців

18:24, 27 листопада 2023
Як правильно підключити генератор, як скласти теоретичний іспит майбутнім водіям та інша корисна інформація.
Посилання та сервіси, а також роз’яснення, які можуть стати в нагоді для українців
Зображення: freepik.com
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У Кабінеті Міністрів України опублікували перелік корисних посилань та сервісів, а також роз’яснень, які можуть стати в нагоді українцям.

В Україні 1 грудня запрацює цифровий механізм для ввезення гуманітарної допомоги – прочитати про це тут.

Як правильно підключити генератор та безпечно ним користуватися – рекомендації Держенергонагляду – посилання.

Державна міграційна служба запустила англійську версію онлайн-сервісу перевірки недійсних документів – посилання.

«ВідновиДІМ»: допомога у відбудові пошкоджених будинків – посилання.

Самостійна підготовка до теоретичного іспиту: як скласти та що потрібно – посилання.

Державна податкова служба України інформує про зміну рахунків ПДФО – посилання.

До кабінету фермера у ДАР додано супутникові карти посівів ключових аграрних культур в Україні за 2023 рік – посилання.

Мінветеранів: Як Український ветеранський фонд відбирає проекти для участі у конкурсних програмах – посилання.

Нова адмінпослуга, яку надає Держкомтелерадіо, сприятиме розвитку вітчизняного книговидання – посилання.

Міністерство у справах ветеранів України відкрите до працевлаштування ветеранів й ветеранок – посилання.

Що робити в разі підозри на перелом кінцівки – посилання.

Як на вебпорталі ПФУ подати повідомлення про виплату коштів застрахованим особам – посилання.

Втрата ваги без втрати здоров’я - рекомендації МОЗ – посилання.

На платформі Дія.Освіта – новий освітній серіал: як опанувати професію майстра-плиточника – посилання.

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