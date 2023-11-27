Посилання та сервіси, а також роз’яснення, які можуть стати в нагоді для українців

У Кабінеті Міністрів України опублікували перелік корисних посилань та сервісів, а також роз’яснень, які можуть стати в нагоді українцям.
В Україні 1 грудня запрацює цифровий механізм для ввезення гуманітарної допомоги – прочитати про це тут.
Як правильно підключити генератор та безпечно ним користуватися – рекомендації Держенергонагляду – посилання.
Державна міграційна служба запустила англійську версію онлайн-сервісу перевірки недійсних документів – посилання.
«ВідновиДІМ»: допомога у відбудові пошкоджених будинків – посилання.
Самостійна підготовка до теоретичного іспиту: як скласти та що потрібно – посилання.
Державна податкова служба України інформує про зміну рахунків ПДФО – посилання.
До кабінету фермера у ДАР додано супутникові карти посівів ключових аграрних культур в Україні за 2023 рік – посилання.
Мінветеранів: Як Український ветеранський фонд відбирає проекти для участі у конкурсних програмах – посилання.
Нова адмінпослуга, яку надає Держкомтелерадіо, сприятиме розвитку вітчизняного книговидання – посилання.
Міністерство у справах ветеранів України відкрите до працевлаштування ветеранів й ветеранок – посилання.
Що робити в разі підозри на перелом кінцівки – посилання.
Як на вебпорталі ПФУ подати повідомлення про виплату коштів застрахованим особам – посилання.
Втрата ваги без втрати здоров’я - рекомендації МОЗ – посилання.
На платформі Дія.Освіта – новий освітній серіал: як опанувати професію майстра-плиточника – посилання.
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