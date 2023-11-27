Ссылки и сервисы, а также разъяснения, которые могут пригодиться украинцам

Как правильно подключить генератор, как сдать теоретический экзамен будущим водителям и другая полезная информация.

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В Кабинете Министров Украины опубликовали перечень полезных ссылок и сервисов, а также разъяснений, которые могут пригодиться украинцам.

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Як правильно підключити генератор та безпечно ним користуватися – рекомендації Держенергонагляду – посилання.

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