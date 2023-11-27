Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Заголовок – не более восьми слов: какие рекомендации по написанию текстов на понятном языке дал чиновникам Кабмин

В частности, Кабмин рекомендовал чиновникам указывать имена в формате «имя и фамилия» без использования инициалов и писать название месяца словами, а не цифрами.

Кабмин презентовал изменения в закон о нацменьшинствах и о медиа по выполнению заключения Венецианской комиссии и уточнению норм о русском языке

Законопроект правительства внесен в контексте Заключения Венецианской комиссии и, среди прочего, касается отдельного порядка применения законов о нацменьшинствах и о медиа к русскому языку.

Украина станет членом НАТО при условии проведения реформ после войны, — Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для членства в НАТО Украине согласуют список реформ.

В Украине малозначительным делом по защите прав потребителя является дело до 17 тысяч евро, а в ЕС – до 5 тысяч евро

В ЕС процедуру разрешения мелких исков применяют в случае, когда размер исковых требований не превышает 5000 евро, в Украине же малозначительным является дело о защите прав потребителей на сумму менее 17000 евро, - КСУ отметил дисбаланс.

КСУ дал Верховной Раде полгода для изменения подхода к определению малозначительных дел в ГПК

У парламента будет время до мая 2024 года, чтобы изменить нормы Гражданского процессуального кодекса по определению малозначительных дел и обеспечению защиты прав потребителей.

  1. В Украине

Ссылки и сервисы, а также разъяснения, которые могут пригодиться украинцам

18:24, 27 ноября 2023
Как правильно подключить генератор, как сдать теоретический экзамен будущим водителям и другая полезная информация.
Ссылки и сервисы, а также разъяснения, которые могут пригодиться украинцам
Изображение: freepik.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Кабинете Министров Украины опубликовали перечень полезных ссылок и сервисов, а также разъяснений, которые могут пригодиться украинцам.

В Україні 1 грудня запрацює цифровий механізм для ввезення гуманітарної допомоги – прочитати про це тут.

Як правильно підключити генератор та безпечно ним користуватися – рекомендації Держенергонагляду – посилання.

Державна міграційна служба запустила англійську версію онлайн-сервісу перевірки недійсних документів – посилання.

«ВідновиДІМ»: допомога у відбудові пошкоджених будинків – посилання.

Самостійна підготовка до теоритичного іспиту: як скласти та що потрібно – посилання.

Державна податкова служба України інформує про зміну рахунків ПДФО – посилання.

До кабінету фермера у ДАР додано супутникові карти посівів ключових аграрних культур в Україні за 2023 рік – посилання.

Мінветеранів: Як Український ветеранський фонд відбирає проекти для участі у конкурсних програмах – посилання.

Нова адмінпослуга, яку надає Держкомтелерадіо, сприятиме розвитку вітчизняного книговидання – посилання.

Міністерство у справах ветеранів України відкрите до працевлаштування ветеранів й ветеранок – посилання.

Що робити в разі підозри на перелом кінцівки – посилання.

Як на вебпорталі ПФУ подати повідомлення про виплату коштів застрахованим особам – посилання.

Втрата ваги без втрати здоров’я - рекомендації МОЗ – посилання.

На платформі Дія.Освіта – новий освітній серіал: як опанувати професію майстра-плиточника – посилання.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Калараш
    Андрій Калараш
    суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Дмитро Мальцев
    Дмитро Мальцев
    заступник голови Шевченківського районного суду міста Києва
  • Любов Хилько
    Любов Хилько
    голова Кіровоградського окружного адміністративного суду