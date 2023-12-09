У МВС анонсували збільшення онлайн послуг для водіїв у Дії

У водіїв в застосунку Дія перелік онлайн послуг суттєво розшириться, наголосив очільник МВС.

Джерело фото: Михайло Федоров

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко анонсував незабаром збільшення переліку послуг МВС в Дії для водіїв.

Він зазначив, що 80% всіх водійських посвідчень, які замовили українці за кордон поштою, припадають на Республіку Польщу. Також ця послуга МВС вже доступна українцям в Німеччині, Чехії та Італії. Невдовзі перелік подібних послуг МВС збільшиться, зауважив Ігор Клименко.

«МВС разом з Мінцифри запускає ще такі послуги як онлайн перереєстрація авто, також ми практично готові запустити й онлайн оформлення та доставку поштою номерних знаків, тож у наших громадян в застосунку Дія перелік онлайн послуг суттєво розшириться», - наголосив очільник МВС.

Зокрема, Ігор Клименко відзначив, що за 2023 рік МВС разом з Мінцифри провели масштабну роботу з цифровізації послуг, що значно підвищує комфортність їхнього надання для громадян.

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